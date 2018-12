Polizeipräsidium Südhessen / Bensheim: Wildschwein auf Abwegen

Bensheim: Wildschwein auf Abwegen

Bensheim - Am Samstag (01.12.) gegen 12:25 Uhr gehen über Notruf mehrere Meldungen über ein freilaufendes Wildschwein in der Fußgängerzone ein. Im Bereich Gronau wird an diesem Tag durch den Jagdbetrieb Bensheim eine Drückjagd durchgeführt. Es ist wahrscheinlich, dass der Schwarzkittel dadurch aufgescheucht wurde und vom Leimenberg kommend reiß aus in die Innenstadt genommen hat. Hierbei durchquerte das Tier das Guntrum Parkhaus sowie das Gelände der Liebfrauenschule in der Obergasse. Es rannte dabei auch durch eine Glastür der Schule, die dadurch zu Bruch ging, und verletzte sich dabei. Danach durchquerte es Teile der Fußgängerzone und machte auch in einem dortigen Friseursalon kurz Halt. Die sofort entsandten Streifen konnten die Spur bis in das Wohngebiet Odenwaldstraße verfolgen. Dort wurde das Wildschwein, welches sich zwischen einer Garage und einem Zaun verfangen hatte, durch den zur Unterstützung alarmierten Revierförster erlegt. Einige Personen kamen laut der Meldungen über Notruf durch das Wildschwein selbst oder beim Wegspringen vor diesem zu Fall. Hierbei wurde bis zum jetzigen Kenntnisstand zum Glück niemand verletzt. Personen denen ein Schaden entstanden ist, können sich bei der Polizei Bensheim unter 06251 - 8468 0 melden.

Berichterstatterin: POK'in Schmitt, Polizeistation Bensheim

Matthias Brosch, PHK und PvD

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Südhessen Führungs- und Lagedienst Klappacher Straße 145 Telefon: 06151 - 969 3030 oder Polizeipräsidium Südhessen Pressestelle Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt Telefon: 06151 - 969 2400 E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de