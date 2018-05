Polizeipräsidium Südhessen / Beschädigter PKW nach ...

Beschädigter PKW nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Heppenheim - Am Dienstag, dem 15.05.18, um 18:25 Uhr, beobachtete ein Zeuge, dass an einem in der Siegfriedstraße in Heppenheim geparkten PKW der Außenspiegel an der Fahrerseite angefahren und beschädigt wurde. Als die Polizei den Unfall aufnehmen wollte, war der beschädigte PKW nicht mehr vor Ort. Dieser war zwischen der Siegfriedstraße 39 und 117 geparkt.

Zeugen des Vorfalls, insbesondere der Besitzer des beschädigten PKW, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Heppenheim unter der Tel. Nr. 06252-7060 in Verbindung setzen.

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Polizeidirektion Bergstraße

Rau ,PHK

Weiherhausstraße 21 64646 Heppenheim

Telefon: 06252-706 555