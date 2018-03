Polizeipräsidium Südhessen / Biblis / Bergstraße: Sendung ...

Biblis / Bergstraße: Sendung "Aktenzeichen XY...ungelöst" greift Fahndung nach Raubüberfall auf ein älteres Ehepaar in der Silvesternacht 2016 auf

Biblis / Bergstraße - Die Kriminalpolizei Heppenheim und die Staatsanwaltschaft Darmstadt suchen weiterhin intensiv nach zwei Männern, die am 31. Dezember 2016 ein älteres Ehepaar in ihrem Haus in der Lindenstraße überfallen haben (wir berichteten). In der Sendung "Aktenzeichen XY...ungelöst", die am kommenden Mittwoch (28.3.2018) um 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt wird, wird der Fall aufgegriffen und die Geschehnisse werden in einem Filmbeitrag dargestellt. Die Ermittler erhoffen sich dadurch wichtige Hinweise, die zur Aufklärung des Raubüberfalles beitragen können. Die für den Fall zuständige Ermittlerin wird als Gast im Fernsehstudio sein.

Was war geschehen? Zwei Männer haben am 31. Dezember 2016 ein älteres Ehepaar in ihrem Haus in der Lindenstraße überfallen. Die Täter hielten sich über mehrere Stunden dort auf und konnten mit einem dreistelligen Geldbetrag und Schmuck fliehen. Die Kriminalpolizei (K 10) in Heppenheim sucht seit der Tat die zwei Männer, die ein südländisches Erscheinungsbild haben sollen. Beide haben ein akzentfreies Deutsch gesprochen. Auch die Veröffentlichung eines Phantombildes eines Täters konnte die Ermittlungen der Kriminalpolizei nicht zum Erfolg verhelfen.

Zusätzlich zu der regulären Erreichbarkeit der Kriminalpolizei in Heppenheim (06252/ 706-0), wird am Sendetag ein Hinweistelefon besetzt sein. Die Kriminalbeamten sind der Zeit zwischen 20 Uhr und 23 Uhr unter der 06252 / 706 - 200 direkt zu erreichen.

Durch die Staatsanwaltschaft Darmstadt wurden 2.000 Euro ausgelobt, die zur Ermittlung und Ergreifung der Täter führen.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/3820024

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt Sebastian Trapmann Telefon: 06151/969 2411 Mobil: 0173/659 6516 E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de