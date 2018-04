Polizeipräsidium Südhessen / Biblis/ Lampertheim-Hofheim: ...

Biblis/ Lampertheim-Hofheim: "Stunden später...." / Gestohlener Motorroller in Brand gesetzt

Biblis - Die Feuerwehr ist am Dienstagabend (3.4.2018) zu einem Waldweg, Außerhalb Biblis, ausgerückt, um ein brennendes Zweirad zu löschen. Beamte der Polizeistation Lampertheim-Viernheim konnten trotz des schweren Brandschadens schnell feststellen, dass der Motorroller der Marke Yamaha am Nachmittag als gestohlen gemeldet worden war. Der Roller mit dem blauen Versicherungskennzeichen 266-WKX wurde zwischen Ostersonntag (1.4.2018) und Dienstagnachmittag (3.4.2018) von einem Parkplatz im Bibliser Weg in Lampertheim-Hofheim entwendet. Das 1000 Euro teure Zweirad war mit einer Schutzhülle abgedeckt.

Wer zu dem Diebstahl oder zu dem Brand in Biblis Hinweise geben kann, wendet sich bitte an die Polizei in Lampertheim. Telefonisch sind die Beamten der Ermittlungsgruppe unter der zentralen Rufnummer 06206 / 940-0 zu erreichen.

