Polizeipräsidium Südhessen / Biblis: Motorradfahrer nach ...

Biblis: Motorradfahrer nach Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt in Klinik transportiert / Polizei sucht Augenzeugen, insbesondere zwei Sprinter-Fahrer

Biblis - An der Einmündung der Kraftwerkstraße zur Landesstraße 3261 stieß am Donnerstag (4.10) gegen 14.35 Uhr ein 54 Jahre alter Kia-Fahrer gegen ein auf der Vorfahrtstraße fahrendes Motorrad. Der 70 Jahre alte Fahrer aus Darmstadt, der in Richtung der Bundesstraße 44 fuhr, wurde bei dem Unfall schwer verletzt mit dem Rettungswagen in das nächste Krankenhaus gefahren. Der Autofahrer aus Biblis blieb unverletzt. An den Fahrzeugen ist ein Gesamtschaden von etwa 15.000 Euro entstanden. Für die Unfallrekonstruktion hat die Polizei über die Staatsanwaltschaft Darmstadt einen Sachverständigen beauftragt.

Nach ersten Aussagen sollen zum Unfallzeitpunkt zwei Sprinter-Fahrzeuge in der Nähe gewesen sein. Die Wagenlenker wären wichtige Augenzeugen für die Polizei. Daher werden sie dringend gebeten, sich zu melden. Auch andere Verkehrsteilnehmer, die den Unfall gesehen haben, werden aufgefordert, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen.

Alle Zeugen melden sich bitte unter der 06206 / 94400 bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim.

