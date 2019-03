Polizeipräsidium Südhessen / Biblis: Zwei Schwerverletzte bei ...

Biblis: Zwei Schwerverletzte bei Unfall in Biblis

Biblis - Am Freitagnachmittag (29.03.2019) gegen 14.00 Uhr ereignete sich in Biblis ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden. Nach Erkenntnissen der Polizei befuhren ein PKW und ein LKW in dieser Reihenfolge die B 44 von Bürstadt in Richtung Groß-Rohrheim. In Höhe der Einmündung zur Bachgasse in Biblis wollte der PKW-Fahrer vermutlich in diese nach links einbiegen. Der dahinterfahrende LKW-Fahrer bemerkte das vermutlich zu spät, wollte noch nach links ausweichen, konnte jedoch einen Aufprall auf den Pkw nicht mehr verhindern. Die beiden Insassen des Smart: der 80 Jahre alte Fahrer und seine 63 Jahre alte Beifahrerin aus Biblis, wurden bei dem Unfall schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der 60 Jahre alte LKW-Fahrer aus Viernheim blieb unverletzt.

An dem Smart entstand Totalschaden von rund 20.000,- EUR, am Lkw Sachschaden von rund 10.000,- EUR. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B 44 in Höhe Biblis für rund zwei Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde in dieser Zeit durch Biblis umgeleitet. Zur Bergung und Versorgung der Verletzten waren ein Notarztwagen, ein Rettungshubschrauber, zwei Rettungswagen sowie die Feuerwehren Biblis, Nordheim und Wattenheim eingesetzt.

Berichterstatter: PHK Hohmann, Polizeistation Lampertheim

PHK Bösl, Polizeiführer vom Dienst

