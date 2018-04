Polizeipräsidium Südhessen / Bickenbach: Farbschmierereien am ...

Bickenbach: Farbschmierereien am Rathaus/Zeugen gesucht

Bickenbach - Die Fassade sowie die Briefkastenanlage des Rathauses in der Darmstädter Straße beschmierten Unbekannte in der Nacht zum Freitag (06.04.) mit schwarzer Farbe. Es entand nach ersten Schätzungen ein Schaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Hinweise bitte an die Polizeistation Pfungstadt unter der Telefonnummer 06157/9509-0.

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Pressestelle Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt Bernd Hochstädter Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857 Fax: 06151/969-2405 E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de