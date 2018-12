Polizeipräsidium Südhessen / Biebesheim: Radfahrer bei Kollision ...

Biebesheim: Radfahrer bei Kollision mit Kleintransporter schwerverletzt/Vollsperrung

Biebesheim - Ein 31 Jahre alter Fahrer eines Kleintransporters erfasste am Dienstagmorgen (04.12.) gegen 7.20 Uhr auf der Justus-von-Liebig-Straße einen 25-jährigen Fahrradfahrer aus Biebesheim. Beide Unfallbeteiligten waren in Richtung Industriegebiet unterwegs. Der Radler wurde durch den Zusammenprall über die Leitplanke und anschließend einige Meter die Böschung hinabgeschleudert. Er zog sich hierbei schwere Verletzungen zu und wurde anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert.

Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde von der Polizei auf Antrag der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger eingeschaltet.

Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Schaden von rund 2000 Euro. Die Justus-von-Liebig-Straße war im Bereich der Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme über zwei Stunden lang vollgesperrt.

