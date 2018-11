Polizeipräsidium Südhessen / Birkenau: Gegen ...

Birkenau: Gegen Stromverteilerkasten gefahren und geflüchtet

Birkenau - Ein bisher unbekannter PKW-Fahrer befuhr am Samstag, 24.11.2018, gegen 22:18 Uhr, die Straße "In der Zeil", in Richtung Mumbacher Straße. Hier kam der PKW nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Stromverteilerkasten. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 3000 Euro. Bei dem verursachenden PKW handelt es sich um ein dunkelblaues Fahrzeug, welches im Frontbereich beschädigt sein müsste. Der Fahrzeugführer entfernte sich verbotswidrig von der Unfallstelle. Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise auf den Verursacher geben kan, wird gebeten sich mit der Polizei in Heppenheim unter der Tel.-Nr: 06252/706-0 in Verbindung zu geben.

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Polizeidirektion Bergstraße PHK Bert Ihrig Polizeistation Heppenheim Weiherhausstraße 21 64646 Heppenheim

Telefon: 06252-706 555