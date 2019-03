Polizeipräsidium Südhessen / Birkenau-Löhrbach: Hausbesitzer ...

Birkenau-Löhrbach: Hausbesitzer nach Brand festgenommen / Einstellung der Öffentlichkeitfahndung

Birkenau - Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Die am Freitag (22.03.2019) in Zusammenhang mit dem Wohnhausbrand in Löhrbach veröffentlichte Fahndung nach dem 59-jährigen Hausbesitzer kann eingestellt werden.

Beamte der Polizeistation Heppenheim konnten den Mann am Sonntagmorgen (24.03.2019) festnehmen, als er zu den Trümmern seines Hauses zurückgekehrt war. Gegen ihn besteht der dringende Tatverdacht, eine schwere Brandstiftung herbeigeführt zu haben.

Aus Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen können derzeit keine weiteren Angaben zum Sachverhalt gemacht werden.

Hinweis an die Medien: Wir bitten, das Fahndungsbild zu löschen und nicht weiter zu veröffentlichen.

