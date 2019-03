Birkenau-Löhrbach: Nach Brand in Löhrbach wird öffentlich nach dem 59-jährigen Hausbesitzer gefahndet / Wer kennt den Aufenthaltsort von Rüdiger Kohl?

Birkenau - Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen: Nachdem am Freitagmorgen (22.3.) ein Einfamilienhaus in Birkenau-Löhrbach komplett niedergebrannt ist (wir haben berichtet) sucht die Polizei jetzt öffentlich nach dem 59 Jahre alten Rüdiger Kohl. Der Mann steht im Verdacht sein Haus angezündet zu haben. Die Ermittlungsbehörden haben gegen ihn ein Verfahren wegen besonders schwerer Brandstiftung eröffnet.

Der Hausbesitzer lebte nach derzeitigem Ermittlungsstand allein in dem Haus. Die Brandexperten der Polizeidirektion Bergstraße (K 10) und des Hessischen Landeskriminalamts haben bei der Untersuchung der Trümmerteile mehrere Gasflaschen gefunden, die im Haus gelagert waren. Einige Flaschen sind entweder im Zuge des Feuers oder vor Brandausbruch gezündet worden, so dass es zu einer Explosion kam. Bislang haben die Ermittler noch keinen Hinweis darauf, wo sich der 59-Jährige aufhält. Auch wurde er bislang nicht unter den Trümmerteilen gefunden. Ob der Hausbrand mit der am heutigen Tag terminierten Zwangsversteigerung im Zusammenhang steht, wird geprüft.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt ist beim zuständigen Amtsgericht die Öffentlichkeitsfahndung nach Rüdiger Kohl veranlasst worden.

Wer den Gesuchten gesehen hat oder seinen Aufenthaltsort kennt, wird dringend gebeten, sich mit der Kriminalpolizei (K 10) in Heppenheim unter der Rufnummer 06252 / 7060 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

