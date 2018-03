Polizeipräsidium Südhessen / Birkenau / Mörlenbach - Mehrere ...

Birkenau / Mörlenbach - Mehrere Straßenverkehrsgefährdungen / Zeugen und Geschädigte gesucht

Birkenau / Mörlenbach - Am Freitag, 30.3.2018, gegen 01:58 Uhr, meldete ein namentlich bekannter Zeuge einen Schlangenlinien fahrenden PKW, Daimler Benz, mit italienischer Zulassung, von Weinheim kommend in Richtung Birkenau. Zunächst sei es in Birkenau, Höhe der Sparkasse, zur ersten Straßenverkehrsgefährdung gekommen, als ein Verkehrsteilnehmer, der neben seinem PKW stand, gefährdet wurde, als der schwarze Daimler Benz ganz knapp an diesem vorbei fuhr. Im weiteren Verlauf musste ein Radfahrer in Mörlenbach vom Rad springen, um einen Zusammenstoß mit dem PKW zu vermeiden. In Mörlenbach, Höhe Einmündung Panoramastraße, geriet der PKW in den Gegenverkehr, hier musste ein entgegenkommendes Fahrzeug auf den Bürgersteig ausweichen, um einen Zusanmmenstoß zu vermeiden. Zeugen die die Vorfälle zwischen Weinheim und Mörlenbach beobachtet haben und Verkehrsteilnehmer die in diesem Zusammenhang gefährdet wurden, hier insbesondere der Radfahrer, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Heppenheim unter der Tel.-Nr: 06252/706-0 in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Polizeidirektion Bergstraße Bert Ihrig Polizeistation Heppenheim Weiherhausstraße 21 64646 Heppenheim

Telefon: 06252-706 555