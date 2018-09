Polizeipräsidium Südhessen / Birkenau: Zeugen nach ...

Birkenau: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Birkenau - Am Dienstag, dem 04.09.2018 in der Zeit zwischen 10 Uhr und 11 Uhr kam es im Dornweg in Birkenau zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein weißer PKW Toyota, der ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnranbd geparkt war, von einem anderen Fahrzeug beim Vorbeifahren oder Einscheren angefahren. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000,- Euro. Der Unfallverusacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen die den Unfall beobachtet haben bzw. Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06252-7060 mit der Polizeistation in Heppenheim in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Polizeidirektion Bergstraße

Rau, PHK Dienstgruppenleiter Weiherhausstraße 21 64646 Heppenheim

Telefon: 06252-706 555