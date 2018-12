Polizeipräsidium Südhessen / Birkenau - Zeugenaufruf nach ...

Birkenau - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfalllfucht

Birkenau - Am Donnerstag, den 06.12.2018 kam es in der Zeit von 07:00 Uhr bis 16:00 Uhr in der Straße "Am Festplatz" unweit der Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein dort geparkter blauer VW-Polo von einem bislang unbekannten Fahrzeug am hinteren Kotflügel beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Fremdschaden beträgt ca. 400 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfall Verursacher machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Heppenheim unter Tel.: 06252 / 7060 in Verbindung zu setzen.

Berichterstatter: POK Wiegand

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Polizeidirektion Bergstraße

Koordinierender Dienstgruppenleiter i.A. Hoffelder, POK Weiherhausstraße 21 64646 Heppenheim

Telefon: 06252-706 555