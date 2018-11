Polizeipräsidium Südhessen / Bischofsheim: Unbekannte entwenden ...

Bischofsheim: Unbekannte entwenden Sattelauflieger

Bischofsheim - Auf einen Sattelauflieger hatten es bislang noch unbekannte Täter in der Zeit von Dienstag (30.10.) bis Mittwoch (31.10.) abgesehen. Der Anhänger mit dem amtlichen Kennzeichen ST-T 1043 wurde gegen 18 Uhr am Dienstag auf einem Parkplatz in der Industriestraße abgestellt. Gegen 12.30 Uhr am nächsten Tag bemerkten Zeugen den Diebstahl und verständigten die Polizei. Der Gesamtwert der Beute wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind oder die Hinweise zum Verbleib des Aufliegers haben, werden gebeten, sich bei der Kripo(K 21/22) in Rüsselsheim zu melden (06142/696-0).

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt Sebastian Trapmann Telefon: 06151/969 2411 Mobil: 0173/659 6516 E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de