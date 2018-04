Polizeipräsidium Südhessen / Bischofsheim: Windschutzscheibe ...

Bischofsheim: Windschutzscheibe eingeschlagen/Zeugen gesucht

Bischofsheim - An einem in der Frankfurter Straße geparkten Honda schlugen Unbekannte am Ostermontag (02.04.) in der Zeit zwischen 13.00 und 20.00 Uhr die Windschutzscheibe ein. An dem Pkw entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bischofsheim unter der Telefonnummer 06144/96660.

