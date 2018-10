Polizeipräsidium Südhessen / Brand auf dem ehemaligen Gelände ...

Brand auf dem ehemaligen Gelände der Schöneberger Brauerei

Gross-Bieberau - Am Mittwoch (03.10.) gegen 00:50 Uhr kam es in einem Schuppen auf dem ehemaligen Gelände der Schöneberger Brauerei in der Bahnhofstraße aus noch nicht geklärter Ursache zu einem Brand eines dort abgestellten kleinen Baggers. Durch unterirdische Schächte der ehe. Brauerei drang Rauchgas in die auf dem Gelände errichtete Wohneinrichtung der REAS. (Einrichtung für erwachsene Menschen, die aufgrund einer psychischen Erkrankung und einer seelischen Behinderung bei der Bewältigung ihres Alltags auf eine umfassende Unterstützung angewiesen sind) Die Bewohner wurden vorsorglich geweckt und aus der Einrichtung geführt. Nachdem der Brand gelöscht und die Wohneinrichtung gelüftet wurde, konnten die 18 Bewohner in ihre Betten zurück. Zur Klärung der Brandursache wurde der Bagger zwecks Untersuchung sichergestellt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere tausend Euro.

Burkhard Benkelberg, PHK (Polizeiführer vom Dienst)

