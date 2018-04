Polizeipräsidium Südhessen / Brand im Bürgerhaus - Erstmeldung

Brand im Bürgerhaus - Erstmeldung

Astheim - Am Dienstag (10.04.2018) wird die Rettungsleitstelle Groß-Gerau durch eine Anwohnerin in der Berliner Straße gegen 03:20 Uhr über eine starke Rauchentwicklung aus dem Bereich des dortigen Bürgerhauses informiert. Die Rettungskräfte nehmen vor Ort Flammen im Küchenbereich der im Bürgerhaus befindlichen Gaststätte wahr. Aktuell ist der Brand gelöscht, das gesamte Gebäude jedoch stark verrust. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Derzeit ist die Brandursache noch unklar, die Ermittlungen dazu dauern an.

Matthias Brosch, PHK und PvD

