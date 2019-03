Polizeipräsidium Südhessen / Brand im Darmstädter Recycling Zentrum

Brand im Darmstädter Recycling Zentrum

Darmstadt-Arheilgen - Am frühen Montagabend (25.03.)kam es auf dem Gelände des Darmstädter Recycling Zentrum in der Röntgenstraße in Darmstadt-Arheilgen zu einem Brand. Aus noch nicht bekannter Ursache, entzündete sich gelagerter Sperrmüll in zwei Containern, die unter einem Schleppdach standen. Die Feuerwehr war mit zwei Löschzügen vor Ort und hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Laut Auskunft der Feuerwehr bestand keine Gesundheitsgefährdung der Anwohnerschaft durch die aufsteigende Rauchgase, dennoch empfahl die Feuerwehr im unmittelbaren Nahbereich Fenster und Türen geschlossen zu halten. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden

Burkhard Benkelberg, PHK und Polizeiführer vom Dienst

