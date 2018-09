Polizeipräsidium Südhessen / Brand im Kellergeschoss schnell ...

Brand im Kellergeschoss schnell gelöscht

Nauheim (Landkreis Groß-Gerau) - Einen Brand in einer Kellergeschosswohnung in der Nauheimer Wilhelm-Leibl-Straße konnte die Feuerwehr am Sonntagmittag (30.09.18) schnell löschen. Gegen 15.00 Uhr wurde eine starke Rauchentwicklung in dem Mehrfamilienhaus gemeldet. Alle Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Die Feuerwehr löschte den Brand im Untergeschoss. Personen wurden nicht verletzt. Nach Belüftung konnten alle Hausbewohnern wieder zurück in ihre Wohnungen. Nach ersten Feststellungen wird derzeit von einem technischen Defekt ausgegangen. Es entstand ein Schaden von circa zehntausend Euro.

Michael Gorsboth, EPHK und PvD

