Polizeipräsidium Südhessen / Brand im Mehrfamilienhaus

Brand im Mehrfamilienhaus (Erstmeldung)

Rüsselsheim - Aktuell steht eine Wohnung im fünften Obergeschoss in einem Mehrfamilienhaus in der Hans-Sachs-Straße in Rüsselsheim in Brand. Gegen 03:06 Uhr am frühen Donnerstagmorgen (07.03.) meldet die Leitstelle der Feuerwehr einen Brand in der Wohnanlage des Hans-Sachs-Ring. Bei Eintreffen der Rettungskräfte stand eine Wohneinheit im Vollbrand. Aus der brennenden Wohnung konnte eine schwerstverletzte Person geborgen werden. Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert. Zur Zeit ist die Darmstädter Straße in Richtung Innenstadt Rüsselsheim gesperrt. Über die Brandursache, sowie über die Verletzungen der Person können zum derzeitigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden.

Burkhard Benkelberg, PHK und Polizeiführer vom Dienst

