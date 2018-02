Polizeipräsidium Südhessen / Brand in Baumarkt schnell gelöscht

Brand in Baumarkt schnell gelöscht

Viernheim - Am Montag (05.02.2018) kam es in Viernheim, in einen Baumarkt in der Bürgermeister-Neff-Straße zu einem Brand. Kurz nach 18:00 Uhr war im ersten Obergeschoss des Marktes, im hinteren Verkaufsbereich aus bislang unbekannten Gründen in einem Regal für Autozubehör ein Feuer ausgebrochen. Vorsorglich mussten alle Kunden den Markt verlassen. Durch die alarmierte Feuerwehr Viernheim konnte der Brand schnell gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Warum der Brand ausgebrochen war, ist Gegenstand der Ermittlungen. Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Heppenheim wird am Dienstag entsprechende Untersuchungen anstellen. Gefertigt: EPHK Bowitz, PvD

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen PvD Telefon: 06151 / 969-3030 oder Pressestelle Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt Telefon: 06151 - 969 2400 E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de