Polizeipräsidium Südhessen / Brand in Tiefgarage / Mehrere ...

Brand in Tiefgarage / Mehrere hunderttausend Euro Schaden

Darmstadt / Arheilgen - Mehrere hunderttausend Euro Schaden entstanden bei einem Brand am Samstagmorgen (15.09.18) in einer Tiefgarage in der Arheilger Kleiststraße. Mehr als 60 Feuerwehrleute der Berufsfeuerwehr Darmstadt und freiwilligen Feuerwehren Darmstadt und Arheilgen waren mit den Löscharbeiten beschäftigt. Gegen 02.00 Uhr gingen mehrere Notrufe zu einer starken Rauchentwicklung bei Feuerwehr und Polizei sein. Tatsächlich war der Qualm so stark und durch die Begebenheiten der Tiefgarage schwer zu kontrollieren, dass der südliche Bereich des Stadtteils erheblich verraucht war. Neben Rauch kam es auch zu einer Geruchsbelästigung, so dass in den umliegenden Bereichen mittels Lautsprecherdurchsagen gewarnt wurde, Fenster und Türen zu schließen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Anschließend musste die Garage belüftet werden.

Nach ersten Feststellungen sind in der Garage vier Pkw und ein Roller vollständig ausgebrannt. Weitere sechszehn Fahrzeuge wurden erheblich in Mitleidenschaft gezogen.

Zur Brandursache können derzeit noch keine Aussagen getroffen werden.

Ob und wie hoch der entstandene Gebäudeschaden ist, werden Experten und Statiker in den nächsten Stunden untersuchen.

Durch die extreme Rauchentwicklung schlugen in der Umgebung auch mehrere Rauchmelder an, die für die eingesetzten Feuerwehrkräfte weitere Einsätze erforderlich machte. So wurde unter anderem eine Wohnung durch ein gekipptes Fenster betreten, da nicht auszuschließen war, dass sich darin noch Bewohner befinden. Dies war glücklicherweise nicht der Fall.

Zur Brandursache werden Brandermittler des K10 die Untersuchungen aufnehmen.

