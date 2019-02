Polizeipräsidium Südhessen / Brandstiftung an Mülltonnen. Feuer ...

Brandstiftung an Mülltonnen. Feuer beschädigt Pkw und Hausfassade.

Büttelborn,OT Klein-Gerau - Klein-Gerau. Am frühen Sonntagmorgen (17.02.2019) gegen 03:00 Uhr, bemerkte ein Zeuge in der Hauptstraße in Klein-Gerau den Brand von Mülltonnen. Beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei hatte das Feuer bereits auf einen neben den Mülltonnen geparkten Pkw Mercedes übergegriffen. Das Fahrzeug brannte komplett aus. Durch die Flammen entstand weiterhin Sachschaden an einer Hausfassade. Menschen wurde nicht verletzt. Da es in ca. 100m Entfernung zu einem weiteren Brand von Mülltonnen kam, gehen die Polizei und Feuerwehr nach derzeitigen Erkenntnissen von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach möglichen Tätern verlief bislang ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei, K10 Rüsselsheim, übernimmt die weiteren Ermittlungen und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Hinweise unter der Rufnummer 06142/696-0.

Klaus Theilig, EPHK und Polizeiführer vom Dienst

