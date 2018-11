Polizeipräsidium Südhessen / Brensbach: Spielautomaten geknackt ...

Brensbach: Spielautomaten geknackt / Wer kann Hinweise geben?

Brensbach - Zwei Geldspielautomaten wurden am Samstag (17.11) zwischen 2 Uhr und 8.15 Uhr morgens in einer Gaststätte in der Höchster Straße geknackt. Die Kriminellen hatten es auf das einliegende Bargeld abgesehen. Nach ersten Ermittlungen stiegen die Täter über die Straße "Beuneberg" durch ein aufgebrochenes Seitenfenster in das Lokal ein und nahmen die Münzbehälter der Spielgeräte mit. Teile der Gerätschaften wurden bereits im Ortsringweg in Höllerbach aufgefunden. Von den Tätern fehlt hingegen jede Spur.

Zeugen, die Hinweise geben können, meldet sich bitte unter 06062 / 9530 bei der Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Erbach.

