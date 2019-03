Polizeipräsidium Südhessen / Breuberg: Brutaler Angriff auf ...

Breuberg: Brutaler Angriff auf Taxifahrer

Breuberg/ Rai-Breitenbach - Am frühen Sonntagmorgen (10.03.), 00.40 Uhr, kam es im Bereich von Breuberg/ Rai-Breitenbach zu einem brutalen Übergriff auf einen 60-jährigen Taxifahrer aus Aschaffenburg. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittlungsbehörden hat ein 44-jähriger Mann aus Groß- Ostheim kurz vor Verlassen des Taxis mit einem Messer auf den Taxifahrer eingestochen und diesem schwere Verletzungen im Bereich des Kopfes und der Arme zugefügt. Der 60-jährige musste in einem Krankenhaus notoperiert werden, weitere Angaben zu seinem Gesundheitszustand können aktuell nicht gemacht werden. Der flüchtige Angreifer konnte im Rahmen der Fahndung, bei welcher neben Kräften des Polizeipräsidiums Südhessen auch ein Polizeihubschrauber der Polizeifliegerstaffel Hessen und Kollegen aus Bayern eingesetzt waren, um 02.15 Uhr auf einer Freifläche zwischen Rai- Breitenbach und L 3259 liegend festgenommen werden. Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Erbach hat die Ermittlungen aufgenommen. Ein Hinweis an die Medienvertreter: Weitere Presseauskünfte behält sich die Staatsanwaltschaft Darmstadt vor!

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Südhessen Pressestelle Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt

Telefon: 06151 - 969 2400 E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de