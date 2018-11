Polizeipräsidium Südhessen / Breuberg-Hainstadt: Vereinsheim ...

Breuberg-Hainstadt: Vereinsheim nach Geld abgesucht

Breuberg - Am frühen Dienstagmorgen (27.11) hat ein Hundehalter beim Spaziergang den Einbruch in dem Vereinsheim in der Talstraße entdeckt. Auf dem Weg zwischen dem Kindergarten und der Sporthalle lagen eine frisch aufgebrochene Geldkassette und einzelne Geldmünzen. Nach ersten Ermittlungen der Polizei haben die Täter zwischen 23 Uhr und 5.25 Uhr eine Tür des Vereins aufgehebelt. Nachdem die Räume, inklusive Gaststätte durchwühlt wurden, nahmen die Täter einen kleinen Tresor sowie die später aufgefundene Geldkassette mit.

Ob dieselben Täter auch für einen Einbruchsversuch in der Mainstraße verantwortlich sind, muss geprüft werden. An der Eingangstür eines Lottogeschäfts wurden beim Aufschließen Aufbruchspuren festgestellt. Die Täter sind jedoch nicht in das Geschäft eingedrungen.

Hinweise zu den Taten nehmen die Ermittler in Erbach (K 21/ 22) unter der Rufnummer 06062 / 9530 entgegen.

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt Christiane Kobus Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783 Fax: 06151/969-2405 E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de