Polizeipräsidium Südhessen / Breuberg/ Rai-Breitenbach: Schmuck, ...

Breuberg/ Rai-Breitenbach: Schmuck, Geld und Münzen nach Einbruch erbeutet

Breuberg - Schmuck, Geld und Münzen konnten Einbrecher im Laufe des Freitags (9.3.2018) aus einem Einfamilienhaus in der Lindenstraße im Ortsteil Rai-Breitenbach mitnehmen. Die Ganoven konnten wohl ausbaldowern, dass sich niemand im Haus aufgehalten hat. Ungestört haben sie im Tatzeitraum zwischen 6.15 Uhr und 21.45 Uhr die Terrassentür aufgebrochen. In Ruhe sahen sie sich in den Räumen um und nahmen die aufgefundenen Wertgegenstände mit.

Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Erbach ermittelt in dem Fall und sucht noch dringend Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in Rai-Breitenbach gemacht haben. Alle Hinweise hierzu werden unter der Rufnummer 06062 / 953-0 entgegengenommen.

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt Christiane Kobus Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783 Fax: 06151/969-2405 E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de