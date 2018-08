Polizeipräsidium Südhessen / Breuberg: Schwimmbadkiosk und ...

Breuberg: Schwimmbadkiosk und Vereinsheim im Visier von Kriminellen

Breuberg - Der Kiosk im Sandbacher Freibad sowie das in unmittelbarer Nähe gelegene Vereinsheim des Vogelzuchtvereins in der Schwimmbadstraße gerieten in der Nacht zum Samstag (25.08.) in das Visier von Kriminellen.

Während die Täter nach dem Aufbruch einer Tür des Vereinsheims ohne Beute flüchteten, erbeuteten die ungebetenen nächtlichen Besucher im Schwimmbadkiosk Bargeld. Zuvor drangen die Einbrecher gewaltsam in den Kiosk ein und öffneten dort mit Brachialgewalt einen Tresor.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 21/22 in Erbach gehen derzeit von einem Tatzusammenhang aus und bitten Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06062/9530.

