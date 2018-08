Polizeipräsidium Südhessen / Breuberg: Zwei Brände gelöscht / ...

Breuberg: Zwei Brände gelöscht / Polizei sucht wichtigen Zeugen

Breuberg - Die Polizei in Erbach (K 10) sucht einen jungen Mountainbike-Fahrer mit kurzen blonden Haaren, der ein wichtiger Zeuge sein kann. Der Junge im Alter von etwa 15 Jahren wurde am Mittwochabend (22.8) um kurz vor 22 Uhr im Bereich des Hanggrundstücks mit Apfelbäumen an der Landstraße 3259, Neustadt in Richtung Mühlhausen, gesehen.

Im dortigen Bereich hat sich auf der trockenen Wiese ein Feuer auf etwa 200 Quadratmetern ausbreiten können. Die Obstbäume wurden nicht betroffen. Einige Hundert Meter von den Obstbäumen entfernt, in der Lindenstraße in Rai-Breitenbach, löschte die Freiwillige Feuerwehr Breuberg einige Stunden später einen weiteren Brand.

Ein Anwohner hörte am frühen Donnerstagmorgen (23.8) gegen 1.15 Uhr Knistergeräusche. Kurz darauf wurde der Brand in einem Pfad, gegenüber dem Sportplatz, entdeckt. Die Polizei schließt eine Selbstentzündung aus. Der junge Zeuge, wie auch andere Personen, die in dem Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06062 / 9530 zu melden.

