Polizeipräsidium Südhessen / Brombachtal/ Langen-Brombach: ...

Brombachtal/ Langen-Brombach: Unfallflucht nach Bremsvorgang / Wer kennt den Verursacher?

Brombachtal - Nach einem Fluchtunfall am 16. April, gegen 14.15 Uhr, in der Zeller Straße in Langen-Brombach, sucht die Polizei für die weiteren Ermittlungen zum Verursacher noch dringend Zeugen. Der gesuchte Autofahrer hat nach bisherigen Schilderungen am Ortsausgangsschild in Fahrtrichtung Zell unvermittelt abgebremst, um sich mit einem Fahrradfahrer am Fahrbahnrand unterhalten zu können.

Aufgrund der nicht vorhersehbaren Situation mussten nachfolgende Fahrzeuge stark abbremsen. Hierbei fuhr ein 19 Jahre alter Motorradfahrer auf den vor ihm stehenden schwarzen Fiat 500 auf und verletzte sich leicht. An den Fahrzeugen ist ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro entstanden.

Der unfallverursachende Autofahrer sowie Zeugen, die Hinweise auf ihn geben können, melden sich bitte bei der Polizeistation in Erbach. Telefon: 06062 / 953-0.

