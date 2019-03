Polizeipräsidium Südhessen / Bürstadt: 15.000 Euro Schaden nach ...

Bürstadt: 15.000 Euro Schaden nach Motorraddiebstahl (MA-SE 1)

Bürstadt - Ein 15.000 Euro teures Motorrad der Marke BMW, R 1200 GS Adventure, wurde am Mittwoch (13.3) zwischen 10 Uhr und 14 Uhr in der Straße "Im Sonnenried" gestohlen. Die Maschine, die in Tarnfarbe lackiert ist, stand in der Hofeinfahrt unter dem Carport.

Wie die Täter am helllichten Tag die BMW stehlen konnten, ermittelt jetzt die Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim. Zu dem Fall werden zudem Zeugen gesucht, die verdächtige Personen im Tatzeitraum bemerkt haben. Auch werden Hinweise zu dem auffällig lackierten Motorrad entgegengenommen. An dem Bike war zuletzt das amtliche Kennzeichen MA-SE 1 angebracht.

Hinweise bitte über die Rufnummer 06252 / 7060 der Heppenheimer Polizei weitergeben.

