Polizeipräsidium Südhessen / Bürstadt/B 47 - Verkehrsunfall ...

Bürstadt/B 47 - Verkehrsunfall durch waghalsiges Überholmanöver verursacht. Unfallzeugen gesucht

Bürstadt - Am Sonntag, dem 19.08.2018 gegen 15:15 Uhr überholte der Fahrer eines bislang unbekannten roten Pkws zwischen dem "Bürstädter-Kreisel" und Riedrode einen langsam fahrenden Mähdrescher. Hierbei benutzte er teilweise die Gegenfahrbahn. Der Fahrer eines in Richtung Worms fahrenden schwarzen Audi A 6 musste, um einen Zusammenstoß mit diesem Fahrzeug zu verhindern, nach rechts ausweichen. Hierbei touchierte er die rechten Leitplanken. Der Unfallverursacher setzte im Anschluss seine Fahrt in Richtung Bensheim fort. Am Fahrzeug des Geschädigten entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro. Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der 06026-94400 mit der Polizeistation Lampertheim-Viernheim in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Polizeidirektion Bergstraße Polizeistation Lampertheim-Viernheim Gürtelschmied, PHK Koordinierender Dienstgruppenleiter Florianstraße 2 68623 Lampertheim Telefon: 06206-94400