Polizeipräsidium Südhessen / Bürstadt: Erneut Autoteile eines ...

Bürstadt: Erneut Autoteile eines Mercedes ausgebaut

Bürstadt - An der Bergstraße haben Autoteile-Diebe erneut zugeschlagen, diesmal in Bürstadt. Davor waren sie in Lampertheim-Hofheim unterwegs (wir haben berichtet). In der Mainstraße machten sich die Kriminellen abermals an einem geparkten Mercedes heran. Von dem Fahrzeug, das in der Hofeinfahrt des Hauses stand, fehlen die Frontscheinwerfer und die vorderen Abstandsmelder. Die Tatzeit liegt zwischen Donnerstag (12.4.2018) 16 Uhr und Freitagmorgen (13.4.2018) 8 Uhr.

Hinweise zu dem Diebstahl nehmen Beamte der Ermittlungsgruppe in Lampertheim entgegen. Telefon: 06206 / 9440-0.

