Polizeipräsidium Südhessen / Bürstadt: Tonnenschwere ...

Bürstadt: Tonnenschwere Kabeltrommel gestohlen / Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Bürstadt - Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde haben bislang unbekannte Diebe, in der Zeit zwischen Freitagabend (8.6.) und Samstagmorgen (9.6.), eine circa zwei Tonnen schwere Kabeltrommel mit rund 40 Meter Stromkabel von dem Gelände einer öffentlichen Schule in der Boxheimerhofstraße entwendet. Das Stromkabel war zum Zeitpunkt des Diebstahls bereits teilweise in der Erde verlegt. Zum Abtransport ihrer Beute dürften die ungebetenen Besucher vermutlich ein geeignetes Fahrzeug benutzt haben. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe in Lampertheim zu melden. Unter der Telefonnummer 06206/9440-0 nehmen die Beamten alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

