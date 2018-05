Polizeipräsidium Südhessen / Bürstadt/ Viernheim: Zwei ...

Bürstadt/ Viernheim: Zwei hochwertige Autos gestohlen / Gesamtschaden 140.000 Euro

Bürstadt/ Viernheim - Einen hohen Schaden haben Kriminelle mit dem Diebstahl von zwei hochwertigen Autos in der Nacht zum Montag (6.-7.5.2018) verursacht. Rund 140.000 Euro ist der weggekommene graue Audi A 5 Sportback und der schwarze BMW Alpina B 4 Turbo wert. Der Audi mit dem Kennzeichen MA-HM 2018 parkte im Sommerfliedenweg in Bürstadt auf der Straße. Um an den teuren BMW, HP-IM 26, heranzukommen, haben die Diebe in der Mainstraße in Viernheim die verschlossene Garage aufgebrochen. Die Kriminalpolizei in Heppenheim (K 21/ 22) ermittelt jetzt wegen schweren Bandendiebstahls und nimmt Hinweise zu den Tätern und den Fahrzeugen entgegen. Telefon: 06252 / 706-0.

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt Christiane Kobus Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783 Fax: 06151/969-2405 E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de