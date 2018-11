Polizeipräsidium Südhessen / Büttelborn: Einbruch in Vereinsheim ...

Büttelborn: Einbruch in Vereinsheim / Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Büttelborn - Für 5 bis 10 Euro, Schlüssel und einen Receiver sind bislang noch unbekannte Täter am Freitag (02.11.) in ein Vereinsheim in Worfelden eingedrungen. Gegen 13 Uhr brachen die Kriminellen nah ersten Erkenntnissen ein Holzfenster zum Anwesen in der Straße "Außerhalb" ein. Im Inneren erbeuteten sie Wechselgeld sowie einen Receiver, bevor sie die Flucht ergriffen. Die Ermittler der Polizei in Groß-Gerau suchen Zeugen, denen Verdächtiges aufgefallen ist. Hinweise werden unter der Rufnummer 06152/175-0 entgegengenommen.

