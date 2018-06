Polizeipräsidium Südhessen / Büttelborn: Hoher Schaden nach ...

Büttelborn: Hoher Schaden nach Einbruch in Lagerhalle

Büttelborn - Eine Lagerhalle in der Feldgemarkung zwischen Büttelborn und Griesheim geriet in der Zeit zwischen Samstag (09.06.) und Montag (11.06.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in die Halle und ließen anschließend unter anderem hochwertige Werkzeuge, Diesel und Motoröl im Wert von insgesamt mehreren tausend Euro mitgehen.

Zum Abtransport dürften die ungebetenen Besucher vermutlich ein geeignetes Fahrzeug benutzt haben. Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/1750.

