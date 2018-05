Polizeipräsidium Südhessen / Darmstadt: 17-Jähriger nach ...

Darmstadt: 17-Jähriger nach Farbschmierereien festgenommen

Darmstadt - Beamte des Zweiten Polizeireviers konnten am frühen Sonntagmorgen (13.05.2018) einen Farbschmierer festnehmen. Gegen den 17-Jährigen wurde Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet. Ob er für weitere Graffitis verantwortlich ist, müssen die noch andauernden Ermittlungen zeigen. Einem aufmerksamen Zeugen fiel der junge Mann kurz nach 01.00 Uhr auf, als er gerade dabei war, eine Hauswand in der Karlstraße zu verschmieren. Sofort alarmierte der Zeuge die Polizei und gab entscheidende Fahndungshinweise. Die herbeigeeilte Streife konnte den jungen Mann nur wenige Meter vom Tatort entfernt festnehmen. Er wurde für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf das Revier gebracht und wird sich in einem Strafverfahren verantworten müssen.

