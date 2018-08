Polizeipräsidium Südhessen / Darmstadt: 26-jähriger Mann schlägt ...

Darmstadt: 26-jähriger Mann schlägt mit Baseballschläger um sich / Mehrere Personen verletzt, Autos beschädigt

Darmstadt - Ein 26-jähriger Mann hat am Freitagnachmittag (31.08.2018) gegen 14.00 Uhr in der Wilhelm-Glässig-Straße zwei Frauen mit einem Baseballschläger verletzt und im Anschluss mindestens drei Autos beschädigt.

Nach ersten Ermittlungen hatte der 26-Jährige seine 59-jährige Mutter im Zuge eines Streits in der gemeinsamen Wohnung mit dem Baseballschläger geschlagen und nicht unerheblich verletzt.

In der Folge ging der Mann noch in die benachbarte Wohnung und schlug auch dort auf die Bewohnerin, eine 85-jährige Frau ein, und verletzte sie. Eine gleichaltrige Freundin der Frau bedrohte der 26-Jährige massiv, ließ dann aber von ihr ab und flüchtet aus dem Haus. Zu Fuß ging er in Richtung Hölgestraße. Hierbei schlug er mehrfach mit dem Baseballschläger auf mindestens zwei geparkte Autos als auch ein fahrendes Auto ein, indem sich Mutter, Tochter und Oma befanden.

Das 15-jährige Mädchen erlitt hierbei einen Schock und kam zur ärztlichen Versorgung in eine Kinderklinik. Die 41-jährige Mutter und 71-jährige Großmutter kamen mit den Schrecken davon. Die Mutter des 26-Jährigen sowie die Nachbarin mussten aufgrund ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der 26-Jährige konnte von den herbeieilenden Streifen noch in der Wilhelm-Glässing-Straße widerstandslos festgenommen werden. Nach ersten Feststellungen leidet er unter Wahnvorstellungen. Er wurde in eine Psychiatrie eingewiesen.

