Polizeipräsidium Südhessen / Darmstadt: 32 Jahre alter Mann löst ...

Darmstadt: 32 Jahre alter Mann löst größeren Einsatz auf dem Luisenplatz aus

Darmstadt - Ein 32 Jahre alter Mann hat am Freitagnachmittag auf dem Luisenplatz einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Gegen 12.20 Uhr meldeten Zeugen der Einsatzzentrale, dass sich ein Mann vor einem Eiscafé auf dem öffentlichen Platz selbst angezündet haben soll. Noch vor Ankunft der Rettungskräfte konnten die Flammen von Zeugen gelöscht und der Mann von den schnell eintreffenden Rettungskräften ärztlich betreut werden. Durch die Flammen erlitt der Mann jedoch so schwere Verletzungen, dass er in ein Krankenhaus gebracht wurde. Nach ersten Erkenntnissen wurden keine weiteren Personen verletzt. Die Gründe für sein Handeln dürften nach derzeitigem Ermittlungsstand private Hintergründe haben.

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Pressestelle Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt Kathy Rosenberger Telefon: 06151/969-2416 Fax: 06151/969-2405 E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de