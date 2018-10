Polizeipräsidium Südhessen / Darmstadt: 40 Kisten Leergut ...

Darmstadt: 40 Kisten Leergut entwendet / Wer hat etwas bemerkt?

Darmstadt - Am frühen Dienstagmorgen (9.10), gegen 4 Uhr, hat ein noch unbekannter Dieb sein Unwesen auf dem Hof einer Gaststätte in der Elisabethenstraße getrieben und rund 40 Kisten Leergut entwendet. Möglicherweise wurde der Abtransport der Beute beobachtet? Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Darmstädter Ermittlungsgruppe-City, unter der Rufnummer 06151/9693610, in Verbindung zu setzen.

