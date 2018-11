Polizeipräsidium Südhessen / Darmstadt: Alarmanlage vertreibt ...

Darmstadt: Alarmanlage vertreibt Einbrecher

Darmstadt - Ohne Beute mussten bislang noch unbekannte Täter nach einem versuchten Einbruch in ein Anwesen im Darmstädter Paulusviertel das Weite suchen. Gegen 19.20 Uhr am Freitagabend (23.11.) drangen Kriminelle durch ein aufgehebeltes Balkonfenster in ein Haus in der Bruchwiesenstraße ein. Bevor sie bei ihrem Beutezug fündig werden konnten, lösten sie die Alarmanlage aus und ergriffen die Flucht. Nach ersten Erkenntnissen haben die Unbekannten nichts entwendet. Zeugen, denen verdächtige Personen in Tatortnähe aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit dem Kommissariat 21/22 der Darmstädter Kripo in Verbindung zu setzen (06151/969-0).

