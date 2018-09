Polizeipräsidium Südhessen / Darmstadt-Arheilgen: Motorisierte ...

Darmstadt-Arheilgen: Motorisierte Zweiräder im Fokus Krimineller / Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt-Arheilgen - In der Zeit zwischen Montagnachmittag (24.9), 15 Uhr und Dienstagvormittag (25.9), 10 Uhr gerieten zwei Roller in der Kleiststraße in den Fokus von Dieben. Dabei handelte es sich um ein braunes Kleinkraftrad vom Hersteller Kymco sowie ein motorisiertensZweirad vom Hersteller Qingqi in der Farbe Silber. Der Gesamtwert der gestohlenen Fahrzeuge wird auf derzeit rund 1700 Euro geschätzt. Ob die beiden Taten in Zusammenhang stehen ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Diese haben die Beamten der Ermittlungsgruppe des 1. Polizeireviers übernommen. Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen in Tatortnähe aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit den Ermittlern unter der Telefonnummer 06151/9693610 in Verbindung zu setzen.

