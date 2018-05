Polizeipräsidium Südhessen / Darmstadt: Auf der Suche nach Geld ...

Darmstadt: Auf der Suche nach Geld und Wertsachen / Zeugen gesucht

Darmstadt - Auf der Suche nach Geld und Wertgegenständen waren Kriminelle über das Wochenende in mehreren Büroräumen.

In dem Gebäude einer Hochschule im Zweifalltorweg hatte sich ein Dieb in der Nacht zum Samstag (12.05.2018) unbemerkt in die oberen Stockwerke geschlichen und dort mehrere Büros aufgebrochen und die Räume durchwühlt. Bei seinem Beutezug plünderte der Unbekannte auch die Küchennische. Was dem Täter alles in die Hände fiel, ist noch unklar. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf mindestens 1.500,- Euro.

In einem Bürogebäude in der Rheinstraße schafften es Kriminelle, sich unbemerkt Zugang zu einem Großraumbüro zu verschaffen. Bei ihrer Suche nach Wertsachen fanden sie einen Tresor, den sie aufbrachen. Was die Täter im Einzelnen alles gefunden haben, steht noch nicht fest. Der entstandene Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 400,- Euro. Die Tat wurde am Sonntagabend (13.05.2018) gegen 20.50 Uhr bemerkt.

In beiden Fällen haben die Beamten der Ermittlungsgruppe City die weiteren Ermittlungen zu den bislang unbekannten Tätern übernommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151 / 969-0 zu melden.

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt Andrea Löb Telefon: 06151/969-2418 o. Mobil: 0173/659 7598 Fax: 06151/969-2405 E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de