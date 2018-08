Polizeipräsidium Südhessen / Darmstadt: Aufgeweckte ...

Darmstadt: Aufgeweckte Hausbesitzerin vertreibt Kriminelle

Darmstadt - Eine aufgeweckte Hausbesitzerin konnte am frühen Mittwochmorgen (15.8) gegen 3 Uhr Kriminelle vertreiben. Durch Geräusche aus dem Schlaf gerissen, machte sich die Frau am Fenster ihres Hauses in der Klappacher Straße laut bemerkbar. Die Einbrecher waren gerade dabei die Eingangstür aufzumachen, als sie ertappt wurden und eiligst das Weite suchten.

Wer Hinweise zu dem Fall geben kann, meldet sich bitte beim Kommissariat 21/ 22. Telefon: 06151 / 9690.

