Polizeipräsidium Südhessen / Darmstadt: Augenzeugin nach Unfall ...

Darmstadt: Augenzeugin nach Unfall bei Bahngleisen gesucht / Roter Golf und blauer Skoda touchieren sich auf Brücke

Darmstadt - Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochabend (13.3.) im Heimstättenweg ereignete, suchen die Beamten des 2.Polizeireviers, die Fahrerin eines silbernen Autos, die den Ablauf möglicherweise beobachten konnte, kurz anhielt und mit einem der beteiligten Fahrer an der Unfallstelle sprach. Sie kommt als wichtige Zeugin in Betracht.

Kurz zuvor, gegen 18 Uhr, hatten sich dort im Bereich der Brücke, die über die Bahngleise führt, ein roter Golf und ein blauer Skoda, touchiert. Durch die Berührung der Autos wurde an dem roten Golf ein Schaden von mindestens 200 Euro verursacht.

Für den Fortgang der Ermittlungen und zur Klärung des genauen Unfallherganges, wird die als zirka 26 bis 28 Jahre alte Fahrerin des Toyotas gebeten, sich bei den ermittelnden Beamten unter der Rufnummer 06151/969-3710, zu melden.

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Pressestelle Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt Kathy Rosenberger Telefon: 06151/969-2416 Fax: 06151/969-2405 E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de