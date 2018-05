Polizeipräsidium Südhessen / Darmstadt: Aus der Theorie in die ...

Darmstadt: Aus der Theorie in die Praxis / Polizeibeamte beenden vier "berauschte" Fahrten

Darmstadt - Um effizient gegen Autofahrer vorgehen zu können, die unter Drogeneinfluss stehen, haben am Dienstag (8.5.2018) fünfzehn Polizeibeamte ihr theoretisches Wissen direkt in die Praxis umgesetzt. In der Zeit zwischen 13 Uhr bis 15.30 Uhr richteten sie in der Pfungstädter Straße, Bundesstraße 426 eine Kontrollstelle ein. Kontrolliert wurden insgesamt 31 Fahrzeuge und 47 Personen. Für drei Autofahrer war die Fahrt vorzeitig beendet. Sie standen unter dem Einfluss von Amphetaminen und THC. Einer von ihnen, ein etwa 30 Jahre alter Mann, hatte zudem keinen Führerschein. Richtig teuer wurde es für einen Opel-Fahrer. Ihm drohen jetzt ein Fahrverbot von einem Monat, zwei Punkte in Flensburg sowie 500 Euro Geldstrafe. Ursächlich hierfür war der Genuss von Alkohol. Der durchgeführte Test zeigte einen Wert von 0,8 Promille.

