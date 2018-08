Polizeipräsidium Südhessen / Darmstadt/ Bensheim: Vermisste ...

Darmstadt/ Bensheim: Vermisste 17-Jährige in Darmstadt aufgegriffen

Darmstadt/ Bensheim - Die Suche nach der 17-jährigen Jugendlichen aus Bensheim (wir haben berichtet) kann eingestellt werden. Die junge Frau wurde nach Hinweisen aus dem Bekanntenkreis am Wochenende (18./19.8) in der Darmstädter Innenstadt aufgegriffen und wieder in die Obhut ihrer Eltern übergeben.

Hinweis an die Medien: Es wird darum gebeten, das veröffentlichte Bild der Jugendlichen zu löschen.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4035461

