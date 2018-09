Polizeipräsidium Südhessen / Darmstadt: Bespuckt und geschlagen ...

Darmstadt: Bespuckt und geschlagen / Streit unter jungen Frauen gerät außer Kontrolle / Zeugen gesucht

Darmstadt - Nachdem es am Dienstagabend (25.9) zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Frauen auf dem Luisenplatz kam, suchen die Beamten der Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt derzeit Zeugen, die den Vorfall möglicherweise beobachten konnten oder Hinweise zu den flüchtenden Angreiferinnen geben können. Kurz vor 22 Uhr befand sich eine 17-Jährige im Bereich des Brunnens vor dem Luisencenter, als sie unvermittelt von drei noch unbekannten jungen Frauen angesprochen wurde. Aus noch nicht bekannten Gründen gerieten die Vier in Streit, wobei die 17-jährige Darmstädterin bespuckt und nach der verbalen Attacke auch mit Fäusten zu Boden geschlagen wurde. Erst durch das Einschreiten von hinzugeeilten Passanten, ließen die Frauen von der 17-Jährigen ab und flüchteten zu Fuß in Richtung Wilhelminenstraße zu der Kuppel Die drei Täterinnen werden als circa 20 bis 22 Jahre alt beschrieben. Zwei der jungen Frauen wurden als schlank, die dritte im Bunde als "pummelig" wahrgenommen. Alle drei trugen ihre langen Haare offen, jeweils in der Farbe dunkelblond , schwarz und hellbraun. Eine der Flüchtenden war mit einer schwarzen Jeans und grauem Pullover der Firma "Nike" bekleidet. Ihre beiden Begleiterinnen waren mit einem gelben Oberteil zu schwarze Jeanshose und einer Lederjacke zu einer blauen Jeans bekleidet.

Alle sachdienlichen Zeugenhinweise werden erbeten an die Ermittlungsgruppe- City der Darmstädter Polizei unter der Rufnummer 06151/9690.

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Pressestelle Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt Kathy Rosenberger Telefon: 06151/969-2416 Fax: 06151/969-2405 E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de